В Україні також існує свято, у яке стосується радіо – це День працівників радіо, телебачення та зв'язку. За звичаєм його святкують 16 листопада. День радіо 13 лютого святкують у всьому світі. Цю дату обрали не просто так, адже в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", яке проводило мовлення зі штаб-квартири ООН.
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Картинки-привітання з Всесвітнім днем радіо-2022
Всесвітній день радіо 2022: картинки-привітання
Картинки з Всесвітнім днем радіо 2022
Всесвітній день радіо: привітання
Всесвітній день радіо святкують 13 лютого
Листівки з Всесвітнім днем радіо 2022
Вітаю з Всесвітнім днем радіо 2022
З Днем радіо 2022