День програміста відзначається на 256-ий день року – 13 вересня, але якщо рік високосний, то святкування припадає на 12 вересня. Не забудьте сьогодні надіслати красиву картинку та привітати з професійним святом тих, хто працює в IT-сфері.

Число 256 обрано саме тому, адже це кількість цілих чисел, яку можна виразити за допомогою восьмирозрядного байта, а також це максимальний ступінь числа 2, яка менша кількості днів у році – 365.

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Цього дня всі програмісти отримують у свій адрес багато теплих слів подяки за свою роботу і найкращі побажання від рідних та друзів. Редакція LifeStyle 24 підготувала красиві картинки-привітання зі святом для ваших близьких та знайомих.

Картинки з Днем програміста



Картинки з Днем програміста



День програміста 2020



12 вересня святкують День програміста



Смішні картинки з Днем програміста



Листівки з Днем програміста



Картинки з Днем програміста



Цікаві картинки з Днем програміста



День програміста 2020



Картинки з Днем програміста