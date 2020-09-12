День програміста 2020: привітальні картинки зі святом
День програміста відзначається на 256-ий день року – 13 вересня, але якщо рік високосний, то святкування припадає на 12 вересня. Не забудьте сьогодні надіслати красиву картинку та привітати з професійним святом тих, хто працює в IT-сфері.
Число 256 обрано саме тому, адже це кількість цілих чисел, яку можна виразити за допомогою восьмирозрядного байта, а також це максимальний ступінь числа 2, яка менша кількості днів у році – 365.
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Цього дня всі програмісти отримують у свій адрес багато теплих слів подяки за свою роботу і найкращі побажання від рідних та друзів. Редакція LifeStyle 24 підготувала красиві картинки-привітання зі святом для ваших близьких та знайомих.
Картинки з Днем програміста
Картинки з Днем програміста
День програміста 2020
12 вересня святкують День програміста
Смішні картинки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Картинки з Днем програміста
Цікаві картинки з Днем програміста
День програміста 2020
Картинки з Днем програміста