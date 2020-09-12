День программиста отмечается на 256-ой день года – 13 сентября, но если год високосный, то празднование приходится на 12 сентября. Не забудьте сегодня прислать красивую картинку и поздравить с профессиональным праздником тех, кто работает в IT-сфере.

Число 256 выбрано именно потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году – 365.

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В этот день все программисты получают в свой адрес много теплых слов благодарности за свою работу и наилучшие пожелания от родных и друзей. Редакция LifeStyle 24 подготовила красивые картинки-поздравления с праздником для ваших близких и знакомых.

Картинки з Днем программиста



Картинки с Днем программиста



День программиста 2020



12 сентября празднуют День программиста



Смешные Картинки с Днем программиста



Открытки с Днем программиста



Картинки с Днем программиста



Интересные Картинки с Днем программиста



День программиста 2020



Картинки с Днем программиста