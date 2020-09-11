Выбрать подарок на какой-то праздник иногда становится трудной задачей. Вариантов может быть много, но хочется подарить не только красивую, но и нужную вещь. Чтобы угодить программисту с подарком, стоит знать, что ему нравится, и тогда выбрать подарок будет очень легкой задачей.

Если у вас есть родственники, друзья или знакомые программисты, то редакция LifeStyle 24 собрала оригинальные и эксклюзивные подарки, среди которых веселые принадлежности для офиса, тематические предметы интерьера и множество других красивых девайсов, пишет 24 канал.

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Подарки для программистов

Программисты большую часть времени проводят за компьютерами, поэтому отличным подарком для них станет спортивный абонемент. На каждый праздник мы желаем друг другу крепкого здоровья и говорим, что это самое главное в жизни. Так почему бы не подарить возможность укрепить его?

Также практичным подарком окажется термокружка. Она пригодится тем, кто весь день находится далеко от дома и нет возможности выпить горячего чая или кофе, а также любителям путешествовать на дальние и не очень расстояния. Такая кружка не будет занимать много места, но будет хорошей помощницей во время путешествия.

Подарок для программиста

Оригинальная подушка не только украсит интерьер, но и станет прекрасным атрибутом для отдыха. Программисты очень много работают, поэтому отдых им точно нужен.

Подушка – отличный подарок для программистов

Программистам не мешало бы хоть иногда отрываться от компьютеров и развлекаться с друзьями, к примеру, за настольной игрой. Элиас – это то, что идеально подходит для веселой компании, которые знают, как разнообразить свой досуг. Все игроки могут побороться за право быть самым остроумным и изобретательным. Игроки делятся на 2 типа: те, которые объясняют, и те, что отгадывают. Задача первых – помочь другим отгадать определенное слово, не произнося его.

В планере человек сможет видеть свой план рабочих задач на определенный период, а также выделять задачи, относящиеся к личной жизни. В планере можно определить важные на сегодня цели, помнить обо всех сферах жизни и держать их в балансе.

Приобретите для мужчины мотивуюючий планер

Если вы хотите сделать приятный сюрприз своему другу, то не обязательно дарить дорогие подарки. Вполне достаточно подойти к вопросу с юмором и порадовать его конфетами "Со вкусом квартиры в Киеве". Такой подарок точно понравится каждому программисту.

Можно также выбрать конфеты "Big Real Men". Настоящий мужчина заслуживает сладкий подарок.