Обрати подарунок на якесь свято інколи стає найважчим завданням. Варіантів можна знайти багато, але хочеться подарувати не лише гарну, але й потрібну річ. Щоб догодити програмісту з подарунком, варто знати, що йому подобається, і тоді обрати подарунок буде дуже легким завданням.

Якщо у вас є родичі, друзі чи знайомі програмісти, то редакція LifeStyle 24 зібрала оригінальні та ексклюзивні подарунки, серед яких веселі приладдя для офісу, тематичні предмети інтер’єру та безліч інших красивих девайсів, пише 24 канал.

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Подарунки для програмістів

Програмісти переважну більшість часу проводять за комп'ютерами, тому відмінним подарунком для них стане – спортивний абонемент. На кожне свято ми бажаємо один одному міцного здоров'я і говоримо, що це найголовніше в житті. Так чому б не подарувати можливість зміцнити його?

Також практичним подарунком виявиться термокружка. Вона стане в пригоді тим, хто весь день перебуває далеко від дому і немає можливості випити гарячого чаю або кави, а також любителям подорожувати на далекі і не дуже відстані. Така кружка не займатиме багато місця, але буде гарною помічницею під час мандрівки.



Подарунок для програміста

Оригінальна подушка не лише прикрасить інтер’єр, але й стане чудовим атрибутом для відпочинку. Програмісти дуже багато працюють, тож відпочинок їм точно потрібен.



Подушка – чудовий подарунок для програмістів

Програмістам не завадило б хоч іноді відриватися від комп'ютерів та розважатися з друзями, до прикладу, за настільною грою. Еліас – це те, що ідеально підходить для веселої компанії, яка знають, як урізноманітнити своє дозвілля. Всі гравці можуть поборотися за право бути дотепним і винахідливими. Гравці діляться на 2 типи: ті, що пояснюють і ті, що відгадують. Завдання перших – допомогти другим відгадати певне слово, не промовляючи його.

У планері чоловік зможе бачити свій план робочих завдань на певний період, а також виділяти завдання, які стосуються особистого життя. У планері можна визначити важливі на сьогодні цілі, пам'ятати про всі сфери життя і тримати їх в балансі.



Придбайте для чоловіка мотивуюючий планер

Якщо ви хочете зробити приємний сюрприз своєму другові, то не обов’язково дарувати дорогі подарунки. Цілком достатньо підійти до питання з гумором та потішити його цукерками "Зі смаком квартири у Києві". Такий подарунок точно сподобається кожному програмістові.

Можна також обрати цукерки "Big Real Men". Справжній чоловік заслуговує на солодкий подарунок.