"Алло! Говорить Харків" – так зазвучала перша українська радіопрограма 16 листопада 1924 року. Тоді не було звичайних дикторів у штабі, тому передачу відкрив технік. Згодом День працівників радіо, телебачення та зв'язку України 11 листопада 1994 року офіційно був встановлений указом президента. Його почали відзначати журналісти та працівники сфери радіо, потім долучилися телевізійники та представники інтернет-ЗМІ. Також це свято відноситися до фахівців зв’язку, які забезпечують роботу телефонних мереж та мереж Інтернет-зв’язку, зазначає 24 канал.

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Сьогодні дивляться телевізор та слухають радіо мільйони людей, адже сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій. Щоденна робота медіамовників допомагає українцям бути в курсі всіх актуальних подій та новин.

Картинки-привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – картинки / Фото MaxNet

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "ТСН"

День працівників радіо, телебачення та зв'язку 2022 / Фото з відкритих джерел

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"

Картинки-привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "ТСН"

Чудові картинки з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "Радіо MAXIMUM"

Привітання у картинках з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "ТСН"

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – листівки / Фото "Радіо MAXIMUM