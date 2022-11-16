"Алло! Говорит Харьков" – так зазвучала первая украинская радиопрограмма 16 ноября 1924 года . Тогда не было обычных дикторов в штабе, поэтому передачу открыл техник. Впоследствии День работников радио, телевидения и связи Украины 11 ноября 1994 официально был установлен указом президента. Его начали отмечать журналисты и работники радио, затем присоединились телевизионщики и представители интернет-СМИ. Также этот праздник относится к специалистам связи, обеспечивающим работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи, отмечает 24 канал.

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Сегодня смотрят телевизор и слушают радио миллионы людей, ведь современный мир немыслим без информационных технологий. Ежедневная работа медиа-говорителей помогает украинцам быть в курсе всех актуальных событий и новостей.

Картинки-поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи

День работников радио, телевидения и связи – картинки / Фото MaxNet

Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи / Фото "ТСН"

День работников радио, телевидения и связи 2022 / Фото из открытых источников

День работников радио, телевидения и связи - картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"

Картинки-поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи / Фото "ТСН"

Великолепные картинки с Днем работников радио, телевидения и связи / Фото "Радио MAXIMUM"

Поздравления в картинках с Днем работников радио, телевидения и связи / Фото "ТСН"

День работников радио, телевидения и связи – открытки / Фото "Радио MAXIMUM