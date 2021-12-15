Щирі побажання: картинки-привітання з Днем працівника суду-2021

15 грудня 2021 , 07:01
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Джерело:

24 канал

15 грудня 2021 року працівники українських судів відзначають професійне свято. Для того, щоб привітати рідну людину чи колегу можна надіслати їй оригінальну листівку!

15 грудня 1917 року в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний Суд. Це стало великою подією для суспільства, тож у 2000 році влада вирішила встановити День працівників суду України саме у цю особливу дату.

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Картинки-привітання з Днем працівників суду України-2021


Гарні привітання з Днем працівників суду 2021


День працівника суду України: картинки-привітання


Картинки з Днем працівників суду України-2021


Привітання з Днем працівників суду України-2021


Вітаю з Днем працівників суду 2021


З Днем працівників суду України-2021


День працівників суду України святкують 15 грудня


Листівки з Днем працівників суду України-2021

Автор: Андріана Будиш