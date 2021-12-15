Щирі побажання: картинки-привітання з Днем працівника суду-2021
Джерело:24 канал
15 грудня 2021 року працівники українських судів відзначають професійне свято. Для того, щоб привітати рідну людину чи колегу можна надіслати їй оригінальну листівку!
15 грудня 1917 року в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний Суд. Це стало великою подією для суспільства, тож у 2000 році влада вирішила встановити День працівників суду України саме у цю особливу дату.
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Картинки-привітання з Днем працівників суду України-2021
Гарні привітання з Днем працівників суду 2021
День працівника суду України: картинки-привітання
Картинки з Днем працівників суду України-2021
Привітання з Днем працівників суду України-2021
Вітаю з Днем працівників суду 2021
З Днем працівників суду України-2021
День працівників суду України святкують 15 грудня
Листівки з Днем працівників суду України-2021