15 декабря 1917 года в Украинской Народной Республике был создан высший судебный орган – Генеральный Суд. Это стало большим событием для общества, поэтому в 2000 году власти решили установить День работников суда Украины именно в эту особую дату.

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Картинки-поздравления с Днем работников суда Украины-2021

Красивые поздравления с Днем работников суда 2021

День работника суда Украины: картинки-поздравления

Картинки с Днем работников суда Украины-2021

Поздравление с Днем работников суда Украины-2021

Поздравляю с Днем работников суда 2021

С Днем работников суда Украины-2021

День работников суда Украины празднуют 15 декабря

Открытки с Днем работников суда Украины-2021