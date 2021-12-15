15 грудня 1917 року в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний Суд. Це стало великою подією для суспільства, тож у 2000 році влада вирішила встановити День працівників суду України саме у цю особливу дату.

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Картинки-привітання з Днем працівників суду України-2021

Гарні привітання з Днем працівників суду 2021
Гарні привітання з Днем працівників суду 2021

День працівника суду України картинки привітання
День працівника суду України: картинки-привітання


Картинки з Днем працівників суду України-2021

Привітання з Днем працівників суду України-2021
Привітання з Днем працівників суду України-2021

Вітаю з Днем працівників суду 2021
Вітаю з Днем працівників суду 2021

З Днем працівників суду України-2021
З Днем працівників суду України-2021

День працівників суду 2021 15 грудня картинки
День працівників суду України святкують 15 грудня

Листівки з Днем працівників суду України-2021
Листівки з Днем працівників суду України-2021