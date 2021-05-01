Заснування Дня праці пов'язане з подіями, які трапилися у США в 1886 році. У Чикаго 1 травня пройшов страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 годин. Причиною мітингів також була мізерна заробітна плата.

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Картинки-привітання з 1 травня

1 травня картинки привітання
1 травня 2021: картинки-привітання

Картинки привітання з Днем праці 2021
Картинки-привітання з Днем праці 2021

День праці 2021 привітання
День праці 2021: красиві привітання

1 травня картинки привітання зі святом
1 травня: картинки-привітання зі святом

З 1 травня картинки
З 1 травня! 

З Днем праці листівки
Вітаю з Днем праці!

1 травня привітання картинки прикольні
Прикольні картинки на 1 травня
 