Заснування Дня праці пов'язане з подіями, які трапилися у США в 1886 році. У Чикаго 1 травня пройшов страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 годин. Причиною мітингів також була мізерна заробітна плата.
Також читайте Вихідні у травні 2021 року: скільки днів українці відпочиватимуть на Пасху й травневі свята
Картинки-привітання з 1 травня
1 травня 2021: картинки-привітання
Картинки-привітання з Днем праці 2021
День праці 2021: красиві привітання
1 травня: картинки-привітання зі святом
З 1 травня!
Вітаю з Днем праці!
Прикольні картинки на 1 травня