Заснування Дня праці пов'язане з подіями, які трапилися у США в 1886 році. У Чикаго 1 травня пройшов страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 годин. Причиною мітингів також була мізерна заробітна плата.

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Картинки-привітання з 1 травня



1 травня 2021: картинки-привітання



Картинки-привітання з Днем праці 2021



День праці 2021: красиві привітання



1 травня: картинки-привітання зі святом



З 1 травня!



Вітаю з Днем праці!