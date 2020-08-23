У неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День державного прапора. Це свято заснував у 2004 році Леонід Кучма, однак історія українського прапора сягає сивої давнини.

Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора датується 22 березня 1918 року, коли Центральна Рада прийняла Закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного кольорів як прапору Української Народної Республіки, пише 24 канал.

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Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру – синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку – жовтий колір.

З нагоди дня державного прапора України LifeStyle 24 підготували для вас найкращі привітання у картинках.

Картинки з Днем прапора України



Картинки з Днем прапора України



Оригінальні картинки з Днем прапора



Веселі картинки з Днем прапора України



Картинки з Днем прапора 2020



Оригінальні картинки-привітання зі святом



23 серпня Україна відзначає День прапора



День державного прапора України 2020



Картинки з Днем прапора