День прапора України: картинки-привітання зі святом
У неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День державного прапора. Це свято заснував у 2004 році Леонід Кучма, однак історія українського прапора сягає сивої давнини.
Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора датується 22 березня 1918 року, коли Центральна Рада прийняла Закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного кольорів як прапору Української Народної Республіки, пише 24 канал.
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Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру – синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку – жовтий колір.
З нагоди дня державного прапора України LifeStyle 24 підготували для вас найкращі привітання у картинках.
Картинки з Днем прапора України
Оригінальні картинки з Днем прапора
Веселі картинки з Днем прапора України
Картинки з Днем прапора 2020
Оригінальні картинки-привітання зі святом
23 серпня Україна відзначає День прапора
День державного прапора України 2020
Картинки з Днем прапора