В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага. Этот праздник основал в 2004 году Леонид Кучма, однако история украинского флага достигает седой древности.

Первое официальное признание сине-желтого флага датируется 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов, как флага Украинской Народной Республики, пишет 24 канал.

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Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет.

По случаю Дня Государственного флага Украины LifeStyle 24 подготовили для вас лучшие поздравления в картинках.

Картинки с Днем флага Украины

Картинки с Днем флага Украины

Оригинальные картинки с Днем флага

Веселые картинки с Днем флага Украины

Картинки с Днем флага 2020

Оригинальные картинки-поздравления с праздником

23 августа Украина отмечает День флага

День Государственного флага Украины 2020

Картинки с Днем флага