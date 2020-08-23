День флага Украины: картинки-поздравления с праздником
В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага. Этот праздник основал в 2004 году Леонид Кучма, однако история украинского флага достигает седой древности.
Первое официальное признание сине-желтого флага датируется 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов, как флага Украинской Народной Республики, пишет 24 канал.
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Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет.
По случаю Дня Государственного флага Украины LifeStyle 24 подготовили для вас лучшие поздравления в картинках.
Картинки с Днем флага Украины
Картинки с Днем флага Украины
Оригинальные картинки с Днем флага
Веселые картинки с Днем флага Украины
Картинки с Днем флага 2020
Оригинальные картинки-поздравления с праздником
23 августа Украина отмечает День флага
День Государственного флага Украины 2020
Картинки с Днем флага