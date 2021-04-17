Працівники пожежної охорони України відзначають своє професійне свято 17 квітня. Самовіддані, безстрашні та мужні – ці фахівці знають, як подолати нестримну стихію і врятувати тисячі життів. Неабиякою приємністю для працівника цієї професії стане гарне й щире привітання з його святом.

Пожежник – одна із найнебезпечних професій у світі. Щодня вогнеборці ризикують власним життям, аби запобігти катастрофі і врятувати інших. Привітайте працівника пожежної безпеки із його днем, й побажайте йому багато здоров'я, щастя та добробуту за ту відвагу, яку він проявляє кожного дня.

Також читайте З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Картинки-привітання з Днем пожежної охорони України



День пожежника 2021: картинки-привітання



З Днем пожежної охорони України!



День пожежної охорони України відзначають 17 квітня



Вітаю з Днем пожежної охорони!



День пожежної охорони: привітання



День пожежної охорони 2021: листівки