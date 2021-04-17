Работники пожарной охраны Украины отмечают свой профессиональный праздник 17 апреля. Самоотверженные, бесстрашные и мужественные – эти специалисты знают, как преодолеть безудержную стихию и спасти тысячи жизней. Большой радостью для работника этой профессии станет хорошее и искреннее поздравление с его праздником.

Пожарный – одна из самых опасных профессий в мире. Ежедневно пожарные рискуют собственной жизнью, чтобы предотвратить катастрофу и спасти других. Поздравьте работника пожарной безопасности с его днем, и пожелайте ему много здоровья, счастья и благополучия за ту отвагу, которую он проявляет каждый день. Читайте С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах Картинки-поздравления с Днем пожарной охраны Украины

День пожарного 2021: картинки-поздравления

С Днем пожарной охраны Украины!

День пожарной охраны Украины отмечают 17 апреля

Поздравляю с Днем пожарной охраны!

День пожарной охраны: поздравления

День пожарной охраны 2021: открытки

Поздравления в День работника пожарной охраны