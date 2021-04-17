День пожарной охраны Украины: искренние картинки-поздравления с профессиональным праздником
Работники пожарной охраны Украины отмечают свой профессиональный праздник 17 апреля. Самоотверженные, бесстрашные и мужественные – эти специалисты знают, как преодолеть безудержную стихию и спасти тысячи жизней. Большой радостью для работника этой профессии станет хорошее и искреннее поздравление с его праздником.
Источник:24 канал
Пожарный – одна из самых опасных профессий в мире. Ежедневно пожарные рискуют собственной жизнью, чтобы предотвратить катастрофу и спасти других. Поздравьте работника пожарной безопасности с его днем, и пожелайте ему много здоровья, счастья и благополучия за ту отвагу, которую он проявляет каждый день.
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Картинки-поздравления с Днем пожарной охраны Украины
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С Днем пожарной охраны Украины!
День пожарной охраны Украины отмечают 17 апреля
Поздравляю с Днем пожарной охраны!
День пожарной охраны: поздравления
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Поздравления в День работника пожарной охраны
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