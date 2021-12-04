Милі картинки-привітання з Днем обіймів-2021

Обійми – це найтепліше місце, де ми можемо віднайти спокій, відраду, щастя й безпеку. Для того, щоб виразити увагу цьому жесту, 4 грудня заснували особливе свято – День обіймів.

Найпоширенішою традицією у це свято є, звичайно, що обійми. Часто цього дня можна побачити, як люди стоять із табличками "Безкоштовні обійми" й кожен охочий може підійти до таких волонтерів і поділитись з ними своїм обіймами. Свято є доволі молодим, адже виникло близько трьох десятиліть тому. Вважається, що початок йому дали студенти.

Також Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року

День обійм-2021: гарні листівки зі святом

Картинки з Днем обіймів 2021



Прикольні привітання з Днем обіймів 2021



День обіймів 2021: картинки-привітання



Вітаю з Днем обіймів 2021



З Днем обіймів 2021!



Красиві листівки з Днем обійм 2021



День обіймів святкують 4 грудня



Вітаю з Днем обіймів!

Міжнародний день обіймів 2021: картинки