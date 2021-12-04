Самой распространенной традицией в этот праздник является, конечно, что объятия. Часто в этот день можно увидеть, как люди стоят с табличками "Бесплатные объятия" и каждый желающий может подойти к таким волонтерам и поделиться с ними своим объятиями. Праздник является довольно молодым, ведь возник около трех десятилетий назад. Считается, что начало ему дали студенты.

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День объятий-2021: красивые открытки с праздником

Картинки з Днем обійм 2021
Картинки с Днем объятий 2021

Привітання з Днем обійм 2021
Прикольные поздравления с Днем объятий 2021

День обійм 2021 картинки привітання
День объятий 2021: картинки-поздравления

Вітаю з Днем обійм 2021
Поздравляю с Днем объятий 2021

З Днем обійм 2021 листівки
С Днем объятий 2021!

Красиві листівки з Днем обійм 2021
Красивые открытки с Днем объятий 2021

День обіймів 4 грудня картинки
День объятий празднуют 4 декабря

Вітаю з Днем обіймів листівки
Поздравляю С Днем объятий!

Міжнародний день обіймів 2021 картинки
Международный день объятий 2021: картинки