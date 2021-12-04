Найпоширенішою традицією у це свято є, звичайно, що обійми. Часто цього дня можна побачити, як люди стоять із табличками "Безкоштовні обійми" й кожен охочий може підійти до таких волонтерів і поділитись з ними своїм обіймами. Свято є доволі молодим, адже виникло близько трьох десятиліть тому. Вважається, що початок йому дали студенти.

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День обійм-2021: гарні листівки зі святом

Картинки з Днем обійм 2021Картинки з Днем обіймів 2021

Привітання з Днем обійм 2021
Прикольні привітання з Днем обіймів 2021

День обійм 2021 картинки привітання
День обіймів 2021: картинки-привітання

Вітаю з Днем обійм 2021
Вітаю з Днем обіймів 2021

З Днем обійм 2021 листівки
З Днем обіймів 2021!

Красиві листівки з Днем обійм 2021
Красиві листівки з Днем обійм 2021

День обіймів 4 грудня картинки
День обіймів святкують 4 грудня

Вітаю з Днем обіймів листівки
Вітаю з Днем обіймів!

Міжнародний день обіймів 2021 картинкиМіжнародний день обіймів 2021: картинки