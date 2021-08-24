Офіційно День Незалежності стали святкувати з 1992 року. Згідно з постановою, для українців цей день вважається вихідним. Свято Незалежності України – це чудовий і вагомий привід привітати усіх рідних, колег та навіть тих близьких, які зараз знаходяться за кордоном, адже вони також є частинкою великої української сім'ї!
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День Незалежності України-2021: гарні картинки-привітання зі святом
День Незалежності 2021: картинки-привітання
30 років Незалежності України: привітання
Привітання з Днем Незалежності 2021
Картинки з Днем Незалежності України 2021
Привітання з Днем Незалежності України 2021: листівки
З Днем Незалежності України: картинки
Вітаю з Днем Незалежності України!
З Днем Незалежності України!
Листівки з Днем Незалежності України 2021
День Незалежності України-2021: красиві привітання