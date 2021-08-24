Офіційно День Незалежності стали святкувати з 1992 року. Згідно з постановою, для українців цей день вважається вихідним. Свято Незалежності України – це чудовий і вагомий привід привітати усіх рідних, колег та навіть тих близьких, які зараз знаходяться за кордоном, адже вони також є частинкою великої української сім'ї!

Актуально Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

День Незалежності України-2021: гарні картинки-привітання зі святом



День Незалежності 2021: картинки-привітання



30 років Незалежності України: привітання



Привітання з Днем Незалежності 2021



Картинки з Днем Незалежності України 2021



Привітання з Днем Незалежності України 2021: листівки



З Днем Незалежності України: картинки



Вітаю з Днем Незалежності України!



З Днем Незалежності України!



Листівки з Днем Незалежності України 2021



День Незалежності України-2021: красиві привітання