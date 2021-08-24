Официально День Независимости начали праздновать с 1992 года. Согласно постановлению, для украинцев этот день считается выходным. Праздник Независимости Украины – это отличный и весомый повод поздравить всех родных, коллег и даже тех близких, которые сейчас находятся заграницей, так как они тоже являются частью большой украинской семьи!

Актуально Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

День Независимости Украины-2021: красивые картинки-поздравления с праздником

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День Независимости 2021: картинки-поздравления

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З Днем Незалежності України
С Днем Независимости Украины!

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День Независимости Украины-2021: красивые поздравления