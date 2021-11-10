Зі святом: картинки-привітання з Всесвітнім днем молоді-2021

10 листопада 2021 , 06:58
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Джерело:

24 канал

10 листопада особлива дата у світі, адже у неї відзначають свято юності, веселощів і запалу – Всесвітній день молоді. Привітайте усіх знайомих і рідних з Всесвітнім днем молоді чудесними картинками-привітаннями.

Багато хто асоціює молодість з фізичними можливостями організму, проте молодість – це стан душі. У цей прекрасний день ми бажаємо вам почуватись веселими, здоровими, щасливими й молодими душею і у 20, і у 70 років!

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Всесвітній день молоді-2021: картинки-привітання


Всесвітній день молоді 2021: картинки-привітання


Привітання з Всесвітнім днем молоді 2021


Картинки з Всесвітнім днем молоді 2021


Всесвітній день молоді 2021: картинки


Вітаю з Всесвітнім днем молоді 2021


З Всесвітнім днем молоді-2021: листівки

Автор: Андріана Будиш