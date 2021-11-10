Многие ассоциируют юность с физическими возможностями организма, однако молодость – это состояние души. В этот прекрасный день мы желаем вам чувствовать себя веселыми, здоровыми, счастливыми и молодыми душой и в 20, и в 70 лет!

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Всемирный день молодежи-2021: картинки-поздравления



Всемирный день молодежи 2021: картинки-поздравления



Поздравления с Всемирным днем молодежи 2021



Картинки с Всемирным днем молодежи 2021



Всемирный день молодежи 2021: картинки



Поздравляю с Всемирным днем молодежи 2021