Багато хто асоціює молодість з фізичними можливостями організму, проте молодість – це стан душі. У цей прекрасний день ми бажаємо вам почуватись веселими, здоровими, щасливими й молодими душею і у 20, і у 70 років!

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Всесвітній день молоді-2021: картинки-привітання



Всесвітній день молоді 2021: картинки-привітання



Привітання з Всесвітнім днем молоді 2021



Картинки з Всесвітнім днем молоді 2021



Всесвітній день молоді 2021: картинки



Вітаю з Всесвітнім днем молоді 2021