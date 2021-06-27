Зичимо запалу й радощів життя: картинки-привітання з Днем молоді 2021

27 червня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

Щорічно День молоді в Україні святкують в останню неділю червня. Це свято насичене безтурботністю, енергією, веселощами й романтикою, адже молодість – найпрекрасніший етап у житті людини. Привітайте дорогих людей з Днем молоді за допомогою щирих картинок-привітань.

Молодь – це майбутнє світу й саме вона визначає шляхи розвитку суспільства. Свято на честь молоді заснували у 1994 році й встановили датою святкування останню неділю червня. День молоді щорічно святкують мільйони українських студентів, школярів, молодих науковців, підприємців та робітників. Люблять до цього свята долучатись і старші люди, які кажуть, що вони молоді душею.

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Картинки-привітання з Днем молоді-2021


День молоді 2021:- привітання-картинки


Привітання з Днем молоді 2021


День молоді 2021: картинки


День молоді 2021: листівки


Вітаю з Днем молоді 2021!


День молоді 2021: приколи


З Днем молоді: листівки


З Днем молоді!

Автор: Квітослава Туз