Молодь – це майбутнє світу й саме вона визначає шляхи розвитку суспільства. Свято на честь молоді заснували у 1994 році й встановили датою святкування останню неділю червня. День молоді щорічно святкують мільйони українських студентів, школярів, молодих науковців, підприємців та робітників. Люблять до цього свята долучатись і старші люди, які кажуть, що вони молоді душею.

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Картинки-привітання з Днем молоді-2021



День молоді 2021:- привітання-картинки



Привітання з Днем молоді 2021



День молоді 2021: картинки



День молоді 2021: листівки



Вітаю з Днем молоді 2021!



День молоді 2021: приколи



З Днем молоді: листівки