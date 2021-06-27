Молодь – це майбутнє світу й саме вона визначає шляхи розвитку суспільства. Свято на честь молоді заснували у 1994 році й встановили датою святкування останню неділю червня. День молоді щорічно святкують мільйони українських студентів, школярів, молодих науковців, підприємців та робітників. Люблять до цього свята долучатись і старші люди, які кажуть, що вони молоді душею.

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Картинки-привітання з Днем молоді-2021

День молоді 2021 привітання картинки
День молоді 2021:- привітання-картинки

Привітання з Днем молоді 2021
Привітання з Днем молоді 2021

День молоді 2021 картинки
День молоді 2021: картинки

День молоді 2021 листівки
День молоді 2021: листівки

Вітаю з Днем молоді 2021
Вітаю з Днем молоді 2021!

День молоді 2021 приколи
День молоді 2021: приколи

З Днем молоді листівки
З Днем молоді: листівки

З Днем молоді
З Днем молоді!