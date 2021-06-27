Молодежь – это будущее мира и именно она определяет пути развития общества. Праздник в честь молодежи учредили в 1994 году и установили датой празднования последнее воскресенье июня. День молодежи ежегодно празднуют миллионы украинских студентов, школьников, молодых ученых, предпринимателей и рабочих. Любят к этому празднику приобщаться и старшие люди, которые говорят, что они молоды душой.

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Картинки-поздравления с Днем молодежи-2021

День молоді 2021 привітання картинки
День молодежи 2021:  –  поздравления-картинки

Привітання з Днем молоді 2021
 Поздравления с Днем молодежи 2021

День молоді 2021 картинки
День молодежи 2021: картинки

День молоді 2021 листівки
День молодежи 2021: открытки

Вітаю з Днем молоді 2021
Поздравляю с Днем молодежи 2021!

День молоді 2021 приколи
День молодежи 2021: приколы

З Днем молоді листівки
С Днем молодежи: открытки

З Днем молоді
С Днем молодежи!