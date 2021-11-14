Вітальні листівки з Міжнародним днем логопеда-2021
Джерело:24 канал
14 листопада всі логопеди світу відзначають професійне свято. Фах логопеда чи як його по-іншому називають – дефектолога є надзвичайно потрібним, адже саме ці спеціалісти допомагають усунути порушення мовлення і у дітей, і у дорослих.
Робота дефектолога потребує чимало ресурсу. Щодня ці фахівці коректують, розвивають і покращують мову своїх пацієнтів й викладаються наповну, аби змогти "звільнити" людей від мовних дефектів. Щиро вітаємо усіх логопедів України зі святом і дякуємо вам, що так старанно допомагаєте нам вимовляти букву "р"!
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День логопеда-2021: святкові картинки-привітання
День логопеда 2021: картинки-привітання
З Міжнародним Днем логопеда 2021: картинки
Привітання з Міжнародним днем логопеда 2021
Вітаю з Міжнародним днем логопеда 2021
Міжнародний день логопеда 2021: картинки українською
Міжнародний день логопеда 2021: листівки та привітання