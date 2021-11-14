Вітальні листівки з Міжнародним днем логопеда-2021

14 листопада 2021 , 06:56
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Джерело:

24 канал

14 листопада всі логопеди світу відзначають професійне свято. Фах логопеда чи як його по-іншому називають – дефектолога є надзвичайно потрібним, адже саме ці спеціалісти допомагають усунути порушення мовлення і у дітей, і у дорослих.

Робота дефектолога потребує чимало ресурсу. Щодня ці фахівці коректують, розвивають і покращують мову своїх пацієнтів й викладаються наповну, аби змогти "звільнити" людей від мовних дефектів. Щиро вітаємо усіх логопедів України зі святом і дякуємо вам, що так старанно допомагаєте нам вимовляти букву "р"!

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День логопеда-2021: святкові картинки-привітання


День логопеда 2021: картинки-привітання


З Міжнародним Днем логопеда 2021: картинки
 


Привітання з Міжнародним днем логопеда 2021


Вітаю з Міжнародним днем логопеда 2021


Міжнародний день логопеда 2021: картинки українською


Міжнародний день логопеда 2021: листівки та привітання

Автор: Андріана Будиш