Вітальні листівки з Міжнародним днем логопеда-2021

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14 листопада всі логопеди світу відзначають професійне свято. Фах логопеда чи як його по-іншому називають – дефектолога є надзвичайно потрібним, адже саме ці спеціалісти допомагають усунути порушення мовлення і у дітей, і у дорослих.