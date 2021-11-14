Работа дефектолога требует немало ресурса. Ежедневно эти специалисты корректируют, развивают и улучшают речь своих пациентов и отдаются на полную, чтобы "освободить" людей от речевых дефектов. Искренне поздравляем всех логопедов Украины с праздником и благодарим вас, что так усердно помогаете нам произносить букву "р"!

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День логопеда-2021: праздничные картинки-поздравления



День логопеда 2021: картинки-поздравления



С Международным Днем логопеда 2021: картинки





Поздравление с Международным днем логопеда 2021



Поздравляю с Международным днем логопеда 2021



Международный день логопеда 2021: картинки на украинском