Робота дефектолога потребує чимало ресурсу. Щодня ці фахівці коректують, розвивають і покращують мову своїх пацієнтів й викладаються наповну, аби змогти "звільнити" людей від мовних дефектів. Щиро вітаємо усіх логопедів України зі святом і дякуємо вам, що так старанно допомагаєте нам вимовляти букву "р"!

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День логопеда-2021: святкові картинки-привітання

День логопеда 2021 картинки привітання
День логопеда 2021: картинки-привітання

З Міжнародним Днем логопеда 2021 картинки
З Міжнародним Днем логопеда 2021: картинки

Привітання з Міжнародним днем логопеда 2021
Привітання з Міжнародним днем логопеда 2021

Вітаю з Міжнародним днем логопеда 2021
Вітаю з Міжнародним днем логопеда 2021

Міжнародний день логопеда 2021 картинки українською
Міжнародний день логопеда 2021: картинки українською

Міжнародний день логопеда 2021 листівки привітання
Міжнародний день логопеда 2021: листівки та привітання