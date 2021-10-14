З Днем українського козацтва-2021: картинки-привітання з видатним святом
Джерело:24 канал
14 жовтня – особливий день в українській історії, адже він поєднує у собі три важливих свята: День українського козацтва, День захисника України та Покров Пресвятої Богородиці. Українські козаки – це славетне минуле, яке не лише назавжди увійде у скарбницю нашої історії, а й буде благородним нагадуванням про волелюбність і сміливість нашого народу.
14 жовтня було важливою датою для козаків, адже тоді святкувалось не лише свято Покрови Богоматері, а й влаштовувались великі вибори нового отамана Запорізької Січі. Редакція Lifestyle 24 врочисто вітає усіх українців з Днем козацтва. Бажаємо, аби ваш дух міцнів з кожним днем, а мудрість супроводжувала у всіх справах!
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Картинки-привітання з Днем козацтва-2021
Привітання з Днем козацтва 2021
Картинки з Днем українського козацтва 2021
Вітаю з Днем українського козацтва 2021
День українського козацтва: картинки-привітання
День козацтва 2021: листівки-привітання
Листівки з Днем козацтва 2021