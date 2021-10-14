З Днем українського козацтва-2021: картинки-привітання з видатним святом

14 жовтня 2021 , 06:56
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Джерело:

24 канал

14 жовтня – особливий день в українській історії, адже він поєднує у собі три важливих свята: День українського козацтва, День захисника України та Покров Пресвятої Богородиці. Українські козаки – це славетне минуле, яке не лише назавжди увійде у скарбницю нашої історії, а й буде благородним нагадуванням про волелюбність і сміливість нашого народу.

14 жовтня було важливою датою для козаків, адже тоді святкувалось не лише свято Покрови Богоматері, а й влаштовувались великі вибори нового отамана Запорізької Січі. Редакція Lifestyle 24 врочисто вітає усіх українців з Днем козацтва. Бажаємо, аби ваш дух міцнів з кожним днем, а мудрість супроводжувала у всіх справах!

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Картинки-привітання з Днем козацтва-2021


Привітання з Днем козацтва 2021


Картинки з Днем українського козацтва 2021


Вітаю з Днем українського козацтва 2021


День українського козацтва: картинки-привітання


День козацтва 2021: листівки-привітання


Листівки з Днем козацтва 2021

Автор: Андріана Будиш