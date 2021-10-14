14 октября было важной датой для казаков, ведь тогда праздновался не только праздник Покрова Богоматери, но и устраивались большие выборы нового атамана Запорожской Сечи. Редакция Lifestyle 24 торжественно поздравляет всех украинцев с Днем казачества. Желаем, чтобы ваш дух крепло с каждым днем, а мудрость сопутствовала во всех делах!

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