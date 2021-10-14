14 жовтня – особливий день в українській історії, адже він поєднує у собі три важливих свята: День українського козацтва, День захисника України та Покров Пресвятої Богородиці. Українські козаки – це славетне минуле, яке не лише назавжди увійде у скарбницю нашої історії, а й буде благородним нагадуванням про волелюбність і сміливість нашого народу.