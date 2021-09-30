У жовтні-2021 на працівників України чекає 20 робочих днів і 11 вихідних. У цьому місяці ми святкуватимемо великий день – День захисника України. Кожного року свято відзначають 14 жовтня, яке у 2021 році випало на четвер.
До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
День захисника України святкують з 2015 року на державному рівні, тож до цього дня офіційно прикріплений вихідний. Для того, щоб "не розривати" вихідні, уряд пропонує установам додати ще один вихідний – 15 жовтня, який працівники відроблятимуть 23 жовтня.
Офіційні вихідні дні у жовтні 2021
Вихідні у жовтні-2021 / Фото 24 канал
Календар святкових днів у вересні 2021
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1 жовтня – Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.
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3 жовтня – День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.
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4 жовтня – Міжнародний День лікаря, Всесвітній День архітектора.
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6 жовтня – Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
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8 жовтня – День юриста України.
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9 жовтня – День ріелтора, Всесвітній день пошти, День (преставлення) Апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
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10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, День художника, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби.
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12 жовтня – День кадрового працівника.
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14 жовтня – День українського козацтва, День захисника України, Покров Пресвятої Богородиці.
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15 жовтня – пам'ять Блаженного Андрія.
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16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості.
Свята у жовтні 2021 / Фото Pixabay
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17 жовтня – День працівника харчової промисловості.
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19 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
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23 жовтня – День працівника реклами.
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24 жовтня – День Організації Об'єднаних Націй.
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25 жовтня – День маркетолога.
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28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
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29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони.
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31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, День автомобіліста. Пам'ять апостола-євангеліста Луки, ніч Гелловіну.