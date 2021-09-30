В октябре-2021 работников Украины ожидают 20 рабочих дней и 11 выходных. В этом месяце мы будем праздновать великий день – День защитника Украины. Каждый год праздник отмечают 14 октября, которое в 2021 году выпало на четверг.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

День защитника Украины празднуют с 2015 года на государственном уровне, поэтому за этим днем официально прикреплен выходной. Для того, чтобы "не разрывать" выходные, правительство предлагает учреждениям добавить еще один выходной – 15 октября, который работники будут отрабатывать 23 октября.

Официальные выходные дни в октябре 2021



Выходные в октябре-2021 / Фото 24 канал

Календарь праздничных дней в сентябре 2021

1 октября – Международный День музыки, Международный день пожилых людей.



3 октября – День работника образования (День учителя), создание Всемирной федерации профсоюзов.



4 октября – Международный День врача, Всемирный День архитектора.



6 октября – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.



8 октября – День юриста Украины.



9 октября – День риэлтора, Всемирный день почты, День (преставления) Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.



10 октября – День работников стандартизации и метрологии, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы.



12 октября – День кадрового работника.



14 октября – День украинского казачества, День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы.



15 октября – память Блаженного Андрея.



16 октября – Всемирный день анестезиолога, День работника целлюлозно-бумажной промышленности.



Праздники в октябре-2021 / Фото Pixabay