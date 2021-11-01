В этом году в ноябре украинцы будут работать 22 дня, а на выходные отведено 8 дней, которые составляют субботы и воскресенья. В законодательстве не предусмотрено официальных выходных на ноябрь, поэтому дополнительного свободного времени в этом месяце работники Украины не получат.

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Государственные выходные в ноябре 2021

Официальные выходные в ноябре 2021 / Фото 24 канал

Календарь праздничных дней в ноябре 2021

1 ноября – День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.



2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.



3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.



4 ноября – День железнодорожника. Картинки



5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.



6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов; День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. А также День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Дмитриевская родительская суббота.



7 ноября – День работника социальной сферы.



8 ноября – Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.День великомученика Димитрия Солунского.



9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Также празднуют День книги рекордов Гиннеса, День преподобного Нестора Летописца.



10 ноября – Всемирный День молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии. День мученицы Параскевы День преподобного Иова.



11 ноября – Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити.



12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности. День апостола и евангелиста Марка.



13 ноября – Международный день слепых.



14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета; Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.



Праздники в ноябре 2021 / Фото Pixabay