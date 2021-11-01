В этом году в ноябре украинцы будут работать 22 дня, а на выходные отведено 8 дней, которые составляют субботы и воскресенья. В законодательстве не предусмотрено официальных выходных на ноябрь, поэтому дополнительного свободного времени в этом месяце работники Украины не получат.
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Государственные выходные в ноябре 2021
Официальные выходные в ноябре 2021 / Фото 24 канал
Календарь праздничных дней в ноябре 2021
- 1 ноября – День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.
- 2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
- 3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.
- 4 ноября – День железнодорожника. Картинки
- 5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
- 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов; День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. А также День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Дмитриевская родительская суббота.
- 7 ноября – День работника социальной сферы.
- 8 ноября – Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.День великомученика Димитрия Солунского.
- 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Также празднуют День книги рекордов Гиннеса, День преподобного Нестора Летописца.
- 10 ноября – Всемирный День молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии. День мученицы Параскевы День преподобного Иова.
- 11 ноября – Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити.
- 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности. День апостола и евангелиста Марка.
- 13 ноября – Международный день слепых.
- 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета; Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.
Праздники в ноябре 2021 / Фото Pixabay
- 16 ноября – Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
- 17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
- 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.
- 19 ноября – Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День Стеклодела.
- 20 ноября – Всемирный день ребенка.
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства, День Десантно-штурмовых войск Украины. День Собора Архистратига Михаила и других небесных Сил бесплотных.
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
- 26 ноября – Всемирный День информации, Черная пятница и День без покупок. День Святого Иоанна Златоуста.
- 27 ноября – День памяти жертв Голодомора. Заговор на Рождественский пост День Святого Григория Паламы.
- 28 ноября – День работника системы финансового мониторинга в Украине, начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев. День преподобного Паисия Величковского.
- 29 ноября – День святого апостола и евангелиста Матфея.
- 30 ноября – Международный День защиты информации и День домашних животных.