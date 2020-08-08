8 серпня щороку відзначають Міжнародний день котів. Святкують його за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин "Animal Welfare" з метою вшанування домашніх улюбленців та залучення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок.

У Стародавньому Єгипті кішки були священними тваринами. За вбивство цієї тварини навіть страчували жахливим методом – згодовували крокодилам. Споконвіку кішки залишаються найбільш поширеними тваринами в усьому світі, повідомляє 24 канал.

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Близько 80% всіх мешканців Землі тримають вдома домашніх тварин, більша частина цих людей віддали перевагу саме кішкам.

Вважається, що у власників котів на 30% знижується ймовірність інфаркту або інсульту. За даними Ліонського університету у світі близько 400 мільйонів домашніх котів. Найбільше їх в Австралії, де на 10 жителів є дев'ять котів. Водночас є країни, наприклад Перу, де домашній кіт майже не зустрічається.

У світі налічується близько 600 мільйонів домашніх котів, а за своє життя кішка може народити 100 кошенят. Бережіть своїх кошеняток та привітайте зі святом друзів у яких є кішка красивою картинкою.

Картинки з Днем кота і кішок



Картинки з Днем котів



Красиві картинки з Днем котів



День кота і кішок в Україні



День котів 2020



День кота в Україні 2020



Красиві картинки зі святом



Картинки з Днем кота



9 серпня відзначають День кота



Цікаві картинки з Днем котів



День кота і кішок в Україні