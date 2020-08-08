8 августа ежегодно отмечается Международный день кошек. Празднуют его по инициативе Международного фонда защиты животных "Animal Welfare" с целью чествования домашних любимцев и привлечения внимания к проблеме бездомных кошек и котов.

В Древнем Египте кошки были священными животными. За убийство этого животного даже казнили ужасным способом – скармливали крокодилам. Испокон веков кошки остаются наиболее распространенными животными во всем мире, сообщает 24 канал.

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Около 80% всех жителей Земли держат дома животных, большая часть этих людей отдали предпочтение именно кошкам.

Считается, что у владельцев кошек на 30% снижается вероятность инфаркта или инсульта. По данным Лионского университета в мире около 400 миллионов домашних кошек. Больше всего их в Австралии, где на 10 жителей есть девять котов. В то же время есть страны, например Перу, где домашняя кошка почти не встречается.

В мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек, а за свою жизнь кошка может родить 100 котят. Берегите своих котиков и поздравьте с праздником друзей у которых есть кошка красивой картинкой.

Картинки с Днем кота и кошек



Картинки с Днем кошек



Крисавые картинки с днем кошек



День кота и кошек в Украине



День котов 2020



День кота в Украине 2020



Красивые картинки с праздником



Картинки с Днем кота



9 августа отмечают День кота



Интересные картинки с Днем кота



День кота и кошки в Украине