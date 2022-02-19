З нами сила і воля: картинки-привітання з Днем Державного Герба України

Щороку 19 лютого в Україні відзначають дуже важливе свято День Державного Герба. Тризуб є одним із трьох державних символів й має довгу історію. Привітайте зі святом усіх рідних!

19 лютого 1992 року постановою Верховної Ради України тризуб було затверджено Державним гербом незалежної України. Тризуб з'явився ще за часів правління князя Святослава, а удосконалив цей знак його син Володимир, якого пізніше прозвали Великим. Саме тоді тризуб став символом великої держави – Київської Русі.

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Картинки-привітання з Днем Державного Герба України-2022



День Державного Герба України 2022: картинки-привітання



Привітання з Днем Державного Герба



День герба України: листівки та привітання​



Вітаю з Днем Державного Герба​



З Днем Державного Герба​ 2022​



День Герба України: красиві привітання