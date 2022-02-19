19 лютого 1992 року постановою Верховної Ради України тризуб було затверджено Державним гербом незалежної України. Тризуб з'явився ще за часів правління князя Святослава, а удосконалив цей знак його син Володимир, якого пізніше прозвали Великим. Саме тоді тризуб став символом великої держави – Київської Русі.
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Картинки-привітання з Днем Державного Герба України-2022
День Державного Герба України 2022: картинки-привітання
Привітання з Днем Державного Герба
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