19 лютого 1992 року постановою Верховної Ради України тризуб було затверджено Державним гербом незалежної України. Тризуб з'явився ще за часів правління князя Святослава, а удосконалив цей знак його син Володимир, якого пізніше прозвали Великим. Саме тоді тризуб став символом великої держави – Київської Русі.

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Картинки-привітання з Днем Державного Герба України-2022



День Державного Герба України 2022: картинки-привітання



Привітання з Днем Державного Герба



День герба України: листівки та привітання​



Вітаю з Днем Державного Герба​



З Днем Державного Герба​ 2022​