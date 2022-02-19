19 февраля 1992 года постановлением Верховной Рады Украины трезубец был утвержден Государственным гербом независимой Украины. Трезубец появился еще во времена правления князя Святослава, а усовершенствовал этот знак его сын Владимир, которого позже прозвали Великим. В это время трезубец стал символом великого государства – Киевской Руси.
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