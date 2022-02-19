19 февраля 1992 года постановлением Верховной Рады Украины трезубец был утвержден Государственным гербом независимой Украины. Трезубец появился еще во времена правления князя Святослава, а усовершенствовал этот знак его сын Владимир, которого позже прозвали Великим. В это время трезубец стал символом великого государства – Киевской Руси.

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Картинки-поздравления с Днем Государственного Герба Украины-2022

День Державного Герба України 2022 картинки привітання
День Государственного Герба Украины 2022: картинки-поздравления

Привітання з Днем Державного Герба 2022
Поздравление с Днем Государственного Герба

День герба України листівки привітання
День герба Украины: открытки и поздравления

Вітаю з Днем Державного Герба
Поздравляю с Днем Государственного Герба

З Днем Державного Герба​ 2022
С Днем Государственного Герба 2022

День Герба
День Герба Украины: красивые поздравления