Всесвітній день футболу-2021: веселі листівки й привітання

10 грудня 2021 , 07:02
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Джерело:

24 канал

10 грудня відзначають Всесвітній день футболу, тож у пошановувачів цього виду спорту велике свято. Привітайте рідних зі Днем футболу й надішліть їм гарне привітання.

 Редакція Lifestyle 24 вітає усіх фанів футболу зі святом! Це улюблена гра мільйонів, тож ООН проявила ініціативу й заснувала Всесвітній день футболу, який об'єднує усіх тих, хто обожнює цей вид спорту.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем футболу


Всесвітній день футболу 2021: картинки


Приколи на День футболу 2021


Привітання з Всесвітнім днем футболу 2021


Вітаю з Всесвітнім днем футболу 2021


Листівки з Днем футболу 2021


Всесвітній день футболу 2021: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш