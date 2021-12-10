Всесвітній день футболу-2021: веселі листівки й привітання
10 грудня 2021 , 07:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
10 грудня відзначають Всесвітній день футболу, тож у пошановувачів цього виду спорту велике свято. Привітайте рідних зі Днем футболу й надішліть їм гарне привітання.
Редакція Lifestyle 24 вітає усіх фанів футболу зі святом! Це улюблена гра мільйонів, тож ООН проявила ініціативу й заснувала Всесвітній день футболу, який об'єднує усіх тих, хто обожнює цей вид спорту.
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Картинки-привітання з Всесвітнім днем футболу
Всесвітній день футболу 2021: картинки
Приколи на День футболу 2021
Привітання з Всесвітнім днем футболу 2021
Вітаю з Всесвітнім днем футболу 2021
Листівки з Днем футболу 2021
Всесвітній день футболу 2021: привітання у листівках