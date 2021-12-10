Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех фанов футбола с праздником! Это любимая игра миллионов, поэтому ООН проявила инициативу и учредила Всемирный день футбола, который объединяет всех тех, кто обожает этот вид спорта.
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Картинки-поздравления с Всемирным днем футбола
Всемирный день футбола 2021: картинки
Приколы на День футбола 2021
Поздравления с Всемирным днем футбола 2021
Поздравляю с Всемирным днем футбола 2021
Открытки С Днем футбола 2021
Всемирный день футбола 2021: поздравления в открытках