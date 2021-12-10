Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех фанов футбола с праздником! Это любимая игра миллионов, поэтому ООН проявила инициативу и учредила Всемирный день футбола, который объединяет всех тех, кто обожает этот вид спорта.

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Картинки-поздравления с Всемирным днем футбола



Всемирный день футбола 2021: картинки



Приколы на День футбола 2021



Поздравления с Всемирным днем футбола 2021



Поздравляю с Всемирным днем футбола 2021



Открытки С Днем футбола 2021