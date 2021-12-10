Редакція Lifestyle 24 вітає усіх фанів футболу зі святом! Це улюблена гра мільйонів, тож ООН проявила ініціативу й заснувала Всесвітній день футболу, який об'єднує усіх тих, хто обожнює цей вид спорту.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем футболу

Всесвітній день футболу 2021 картинки
Всесвітній день футболу 2021: картинки

Приколи на День футболу 2021
Приколи на День футболу 2021

Привітання з Всесвітнім днем футболу 2021
Привітання з Всесвітнім днем футболу 2021

Вітаю з Всесвітнім днем футболу 2021
Вітаю з Всесвітнім днем футболу 2021

Листівки з Днем футболу 2021
Листівки з Днем футболу 2021

Всесвітній день футболу 2021 привітання у листівках
Всесвітній день футболу 2021: привітання у листівках