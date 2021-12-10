Редакція Lifestyle 24 вітає усіх фанів футболу зі святом! Це улюблена гра мільйонів, тож ООН проявила ініціативу й заснувала Всесвітній день футболу, який об'єднує усіх тих, хто обожнює цей вид спорту.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем футболу



Всесвітній день футболу 2021: картинки



Приколи на День футболу 2021



Привітання з Всесвітнім днем футболу 2021



Вітаю з Всесвітнім днем футболу 2021



Листівки з Днем футболу 2021