Щоразу як у нас щось починає боліти ми звертаємось до лікаря, який натомість виписує нам рецепти ліків. Саме фармацевти відповідають за виготовлення хімічних лікарських засобів і субстанцій, якими потім лікуються хворі.
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У період пандемії фах фармацевта став ще важливішим, тож редакція Lifestyle 24 висловлює велику вдячність і шану усім представникам цієї професії. Вітаємо!
День фармацевта-2021: гарні листівки-привітання
Картинки з Днем фармацевта 2021
Привітання з Днем фармацевтичного працівника 2021
День фармацевта-2021: картинки привітання
Вітаю з Днем фармацевта!
Листівки з Днем фармацевта 2021
У 2021 році День фармацевта в Україні святкують 18 вересня