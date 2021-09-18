Щоразу як у нас щось починає боліти ми звертаємось до лікаря, який натомість виписує нам рецепти ліків. Саме фармацевти відповідають за виготовлення хімічних лікарських засобів і субстанцій, якими потім лікуються хворі.

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У період пандемії фах фармацевта став ще важливішим, тож редакція Lifestyle 24 висловлює велику вдячність і шану усім представникам цієї професії. Вітаємо!

День фармацевта-2021: гарні листівки-привітання

Картинки з Днем фармацевта 2021
Картинки з Днем фармацевта 2021

Привітання з Днем фармацевтичного працівника 2021
Привітання з Днем фармацевтичного працівника 2021

День фармацевта картинки привітання
День фармацевта-2021: картинки привітання

Вітаю з Днем фармацевта
Вітаю з Днем фармацевта!

Листівки з Днем фармацевта 2021
Листівки з Днем фармацевта 2021

День фармацевта в Україні картинки
У 2021 році День фармацевта в Україні святкують 18 вересня