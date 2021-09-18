Каждый раз, когда у нас что-то начинает болеть мы обращаемся к врачу, который выписывает нам рецепты лекарств. Именно фармацевты отвечают за изготовление химических лекарственных средств и субстанций, которыми потом лечатся больные.
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В период пандемии специальность фармацевта стала еще важнее, поэтому редакция Lifestyle 24 выражает большую благодарность и уважение всем представителям этой профессии. Поздравляем!
День фармацевта-2021: красивые открытки-поздравления
Картинки с Днем фармацевта 2021
Поздравление с Днем фармацевтического работника 2021
День фармацевта-2021: картинки привітання
Поздравляю с Днем фармацевта!
Открытки с Днем фармацевта 2021
В 2021 году День фармацевта в Украине празднуют 18 сентября