Каждый раз, когда у нас что-то начинает болеть мы обращаемся к врачу, который выписывает нам рецепты лекарств. Именно фармацевты отвечают за изготовление химических лекарственных средств и субстанций, которыми потом лечатся больные.

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В период пандемии специальность фармацевта стала еще важнее, поэтому редакция Lifestyle 24 выражает большую благодарность и уважение всем представителям этой профессии. Поздравляем!

День фармацевта-2021: красивые открытки-поздравления

Картинки з Днем фармацевта 2021
Картинки с Днем фармацевта 2021

Привітання з Днем фармацевтичного працівника 2021
Поздравление с Днем фармацевтического работника 2021

День фармацевта картинки привітання

День фармацевта-2021: картинки привітання

Вітаю з Днем фармацевта
Поздравляю с Днем фармацевта!

Листівки з Днем фармацевта 2021
Открытки с Днем фармацевта 2021

День фармацевта в Україні картинки
В 2021 году День фармацевта в Украине празднуют 18 сентября