Дата Міжнародного дня бухгалтерії 10 листопада була обрана не просто так, адже 10 листопада 1494 року італійський математик Лука Пачіолі випустив працю "Все про арифметику, геометрії і пропорції", де описав свої дослідження у царині математики. У творі автор окреслив принципи сучасного бухгалтерського обліку, що зробило його таким популярним.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем бухгалтера-2021



Міжнародний день бухгалтера 2021: картинки привітання



Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2021



Картинки з Міжнародним днем бухгалтера 2021



Вітаю з Міжнародним днем бухгалтера 2021



З Міжнародним днем бухгалтера 2021