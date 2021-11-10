Дата Международного дня бухгалтерии 10 ноября была выбрана не просто так, ведь 10 ноября 1494 года итальянский математик Лука Пачиоли выпустил работу "Все об арифметике, геометрии и пропорции", где описал свои исследования в области математики. В произведении автор очертил принципы современного бухгалтерского учета, что сделало его таким популярным.
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Картинки-поздравления с Международным днем бухгалтера-2021
Международный день бухгалтера 2021: картинки поздравления
Поздравление с Международным днем бухгалтера 2021
Картинки с Международным днем бухгалтера 2021
Поздравляю с Международным днем бухгалтера 2021
С Международным днем бухгалтера 2021
Открытки с Международным днем бухгалтера 2021