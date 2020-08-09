День будівельника 2020: картинки-привітання зі святом
Щороку в другу неділю серпня будівельники відзначають своє професійне свято. У 2020 році День будівельника припадає на 9 серпня.
Професійне свято працівників будівництва встановили в Україні Указом Президента у 1993-му році. Будівництво – одна з найбільш творчих та популярних професій у світі. Завдяки будівельникам створюються житлові будинки, будуються красиві комплекси та готелі, відновлюються та реконструюються старі будівлі, інформує 24 канал.
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Саме завдяки будівельникам ми маємо змогу працювати в комфортабельних офісах, жити в красивих будинках та пити каву в кав’ярнях з найкращими видами.
Привітайте з Днем будівельника близьких та знайомих, адже їхня кропітка праця забезпечує нам комфортне життя.
Картинки з Днем будівельника
День будівельника 2020
Картинки з Днем будівельника
День будівельника 2020
Привітання з професійним святом
Картинки до Дня будівельника
Картинки з Днем будівельника
День будівельника 9 серпня
День будівельника в Україні
День будівельника 2020