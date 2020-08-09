Щороку в другу неділю серпня будівельники відзначають своє професійне свято. У 2020 році День будівельника припадає на 9 серпня.

Професійне свято працівників будівництва встановили в Україні Указом Президента у 1993-му році. Будівництво – одна з найбільш творчих та популярних професій у світі. Завдяки будівельникам створюються житлові будинки, будуються красиві комплекси та готелі, відновлюються та реконструюються старі будівлі, інформує 24 канал.

Читайте також Вихідні у серпні: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Саме завдяки будівельникам ми маємо змогу працювати в комфортабельних офісах, жити в красивих будинках та пити каву в кав’ярнях з найкращими видами.

Привітайте з Днем будівельника близьких та знайомих, адже їхня кропітка праця забезпечує нам комфортне життя.

Картинки з Днем будівельника



День будівельника 2020



Картинки з Днем будівельника



День будівельника 2020



Привітання з професійним святом



Картинки до Дня будівельника



Картинки з Днем будівельника



День будівельника 9 серпня



День будівельника в Україні



День будівельника 2020