День строителя 2020: картинки-поздравления с праздником
Ежегодно во второе воскресенье августа строители отмечают свой профессиональный праздник. В 2020 году День строителя выпадает на 9 августа.
Профессиональный праздник работников строительства установлен в Украине Указом Президента в 1993-м году. Строительство – одна из самых творческих и популярных профессий в мире. Благодаря строителям создаются жилые дома, строятся красивые комплексы и гостиницы, восстанавливаются и реконструируются старые здания, информирует 24 канал.
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Именно благодаря строителям мы можем работать в комфортабельных офисах, жить в красивых домах и пить кофе в кофейнях с лучшими видами.
Поздравьте с Днем строителя близких и знакомых, ведь их кропотливый труд обеспечивает нам комфортную жизнь.
Картинки с Днем строителя
День строителя 2020
Картинки с Днем строителя
День строителя 2020
Поздравление с профессиональным праздником
Картинки ко Дню строителя
Картинки с Днем строителя
День строителя 9 августа
День строителя в Украине
День строителя 2020