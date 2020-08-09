Ежегодно во второе воскресенье августа строители отмечают свой профессиональный праздник. В 2020 году День строителя выпадает на 9 августа.

Профессиональный праздник работников строительства установлен в Украине Указом Президента в 1993-м году. Строительство – одна из самых творческих и популярных профессий в мире. Благодаря строителям создаются жилые дома, строятся красивые комплексы и гостиницы, восстанавливаются и реконструируются старые здания, информирует 24 канал.

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Именно благодаря строителям мы можем работать в комфортабельных офисах, жить в красивых домах и пить кофе в кофейнях с лучшими видами.

Поздравьте с Днем строителя близких и знакомых, ведь их кропотливый труд обеспечивает нам комфортную жизнь.

Картинки с Днем строителя



День строителя 2020



Картинки с Днем строителя



День строителя 2020

Поздравление с профессиональным праздником



Картинки ко Дню строителя



Картинки с Днем строителя



День строителя 9 августа



День строителя в Украине



День строителя 2020