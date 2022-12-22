З Днем ангела Анни: милі картинки-привітання для найрідніших

22 грудня 2022, 06:40
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День ангела Анни іменинниці відзначають 22 грудня. Вони є досить чуйними та ніжними, а в роботі проявляють свою наполегливість та працьовитість. Привітайте сьогодні їх з іменинами за допомогою нашої чудової добірки листівок.

Ім'я Анна означає "добра воля", "прихильність". У християнстві Анна є однією із найвідоміших жінок, адже – це бабуся Ісуса Христа й матір Богородиці. У народі її шанують, як покровительку медицини й матерів, зазначає 24 канал

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День ангела Анни відзначають декілька разів на рік:

  • 4 листопада;
  • 11 листопада;
  • 22 грудня; 
  • 16 лютого;
  • 8 квітня;
  • 25 червня;
  • 18 липня;
  • 7 серпня;
  • 10 вересня;
  • 15 жовтня.

Картинки-привітання з Днем ангела Анни

Картинки з Днем ангела Анни 2022 / Фото "Особлива"

Картинки-привітання з Днем ангела Анни / Фото з відкритих джерел 

Картинки-привітання з Днем ангела Анни 2022 / Фото "ВолиньІнфо"
 

Привітання з Днем ангела Анни – картинках / Фото "Апостроф"

Картинки-привітання з Днем ангела Анни / Фото "НВ"

День ангела Анни 2022 – картинки-привітання / Фото "Апостроф"

З Днем ангела Анни – картинки-привітання з іменинами / Фото "ВолиньІнфо"

Автор: Ірина Ковальчук