З Днем ангела Анни: милі картинки-привітання для найрідніших
День ангела Анни іменинниці відзначають 22 грудня. Вони є досить чуйними та ніжними, а в роботі проявляють свою наполегливість та працьовитість. Привітайте сьогодні їх з іменинами за допомогою нашої чудової добірки листівок.
Ім'я Анна означає "добра воля", "прихильність". У християнстві Анна є однією із найвідоміших жінок, адже – це бабуся Ісуса Христа й матір Богородиці. У народі її шанують, як покровительку медицини й матерів, зазначає 24 канал.
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День ангела Анни відзначають декілька разів на рік:
- 4 листопада;
- 11 листопада;
- 22 грудня;
- 16 лютого;
- 8 квітня;
- 25 червня;
- 18 липня;
- 7 серпня;
- 10 вересня;
- 15 жовтня.
Картинки-привітання з Днем ангела Анни
Картинки з Днем ангела Анни 2022 / Фото "Особлива"
Картинки-привітання з Днем ангела Анни / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем ангела Анни 2022 / Фото "ВолиньІнфо"
Привітання з Днем ангела Анни – картинках / Фото "Апостроф"
Картинки-привітання з Днем ангела Анни / Фото "НВ"
День ангела Анни 2022 – картинки-привітання / Фото "Апостроф"
З Днем ангела Анни – картинки-привітання з іменинами / Фото "ВолиньІнфо"